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الرئيس الإيراني: لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف


اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أن بلاده لن تستسلم حتى إذا تعرضت للقصف.

وقال روحاني، إن بلاده "لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة".

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني القول، "اليوم نواجه حربا اقتصادية وحربا على معيشة الناس ورفاهيتهم، وهذا الهجوم علينا معقد أكثر من الهجمات السابقة".

وتابع روحاني "ويجب على العدوان أن يفهم أننا لن نيأس أو نفقد الأمل، ولو قاموا بقصف أراضينا.. وعدنا لتقديم الشهداء والجرحى والمقعدين فلن نتخلى عن استقلالنا وعزتنا".

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