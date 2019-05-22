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القوات المسلحة الايرانية ترصد التحركات الشريرة لقوى الهيمنة


اكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية انها ترصد كل التحركات الشريرة من جانب قوى الهيمنة في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاربعاء، عشية الذكري السنوية لملحمة تحرير مدينة خرمشهر من دنس قوات نظام صدام البائد ( 24 ايار / مايو 1982).

واشار البيان الى، ان عمليات بيت المقدس البطولية العظمى التي كبدت العدو خسائر فادحة عبر استخدام التكتيكات الابداعية والمحلية وتدابير قتالية نوعية بما في ذلك العبور من نهر كارون وبالتالي تحرير مدينة خرمشهر، اضيفت الى قائمة الانجازات والانتصارات التي تحققت آنذاك والتي غيرت مسار الحرب لصالح ايران.

واضاف البيان ان مقاومة وصمود المضحين من خلال التوكل على الباري تعالى والاستناد الى القدرات الذاتية والتحلي بالايمان والارادة الوطنية، شكل جميع ذلك السبب في تحقيق الانتصارات خلال عمليات بيت المقدس وملحمة تحرير مدينة خرمشهر التي اذهلت العالم واصابت قوى الغطرسة وحماة نظام صدام البائد باليأس والاحباط.

واكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في جانب آخر من البيان، ان التطورات على مدى العقود الاربعة الماضية من تاريخ الثورة الاسلامية ولاسيما الأزمات المفتعلة ضد ايران لم تحقق مآرب الاعداء الذين باءت سياساتهم واستراتيجياتهم على الدوام بالفشل، لذلك يسعى هؤلاء في سياق التعويض عن هزائمهم المشينة الى اثارة الفوضى في المنطقة والترويج لمخطط  "ايرانوفوبيا" لنهب الدول الرجعية ثرواتها ومواردها.

وفي الختام، حيا البيان ذكرى الشهداء الابراء ولاسيما شهداء ملحمة تحرير خرمشهر البطولية، كما اعرب عن تقديره لجهود المضحين والاسرى المحررين خلال فترة الدفاع المقدس، مطمئنا الشعب الايراني المسلم الآبي بان ابناءه في القوات المسلحة وتحت الرعاية الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة، ترصد وتتابع على الدوام وبكل يقظة وبصيرة جميع التحركات الشريرة من جانب نظام الهيمنة والقوات القادمة من خارج المنطقة، وستحافظ على اقتدارها وجاهزيتها في مواجهة جشع ومطامع الاعداء ولاسيما اميركا المفلسة وستقوم بالرّد عليهم ردا صاعقا وتلحق بهم هزائم منكرة.

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القوات المسلحة الايرانية ترصد التحركات الشريرة لقوى الهيمنة
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