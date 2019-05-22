آملي لاريجاني: تصرفات اميركا الاخيرة حرب نفسية تهدف الى تركيع الشعب الايراني

ندد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله صادق آملي لاريجاني بتصرفات اميركا الاخيرة وعدها بمثابة حرب نفسية بهدف اركاع الشعب الايراني.

واشار صادق آملي لاريجاني، في كلمته لدى بدء اجتماع اعضاء المجمع اليوم الاربعاء، الى الممارسات الاميركية الاخيرة المعادية للشعب الايراني، موضحاً أنها تشن حربا نفسية وتكيل بمكيالين بهدف اركاع الشعب الايراني الذي يعلم جيدا أن الصمود والمقاومة هو السبيل الوحيد في مواجهة مؤامراتها.

واضاف: إنّ الشعب الايراني اعتمد الصمود في مواجهة هذا العدو الغاشم منذ 40 عاما وسيحقق الانتصار في الحربين الاقتصادية والنفسية التي تشنّها اميركا رغم استخدام أقصى طاقاتها.

وتابع: إن مواقف الاميركيين اللاعقلانية لاسيما رئيسهم ناجمة عن إحباطاتهم في المنطقة وبحسب ادعاءاتهم فقد انفقوا آلاف المليارات فيها دون جدوى وفي المقابل فان الشعب الايراني بصموده سيجتاز هذا المنعطف بفضل صلابته وحكمة وصمود قائده وحكومته وسيهزم الاعداء بالتأكيد.