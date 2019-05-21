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الرئيس الإيراني يطالب بصلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب والاقتصاد


طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، بحصوله على صلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب والاقتصاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الاثنين، أن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله: "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات."

وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "في المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن البلاد "متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".

وكان روحاني قد أكد يوم أمس أن "الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع واشنطن بل للمقاومة والصمود"، مشيراً إلى أن "إيران تلقت أكثر من 10 طلبات من واشنطن للتفاوض لكن الظروف الحالية ليست مناسبة للمفاوضات"، لافتاً إلى أن "البلاد تعيش حالة حرب اقتصادية والظروف الحالية تستدعي مقاومة الضغوط".

في حين ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد "أننا سنجري محادثات مع إيران عندما تكون جاهزة"، مشيراً إلى أن "طهران أبدت عدائية شديدة".

 

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