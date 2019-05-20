الصفحة الدولية

صحيفة: ترامب ينقلب على "الصقر" ورسالته لإيران: هل يمكننا التحدث!


نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" مقالاً بعنوان "رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران مفادها: هل يمكننا التحدث؟".

وأوضحت الصحيفة أنّه ابتداءً من 5 أيار الجاري، قام مستشار الأمن القومي جون بولتون بتصعيد الضغوط بشكل كبير على إيران، حيث أعلنت واشنطن عن نشر حاملة طائرات وقاذفات بي 52 في الشرق الأوسط، وانتشرت أنباء عن طلب إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى المنطقة، في محاولة لمواجهة التهديد الإيراني.

وبعد تصاعد التوتر، تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إنه غير مهتم بشن حرب جديدة في الشرق الأوسط، كما أرسل وزير خارجيته مايك بومبيو لطمأنة الحلفاء بأنه يريد مفاوضات وليس غارات.

وبحسب الصحيفة، لا يجب أن تكون خطوة ترامب مفاجئة، فقد وعدَ ترامب خلال حملته الرئاسية بإنهاء حروب أميركا الطويلة والمكلفة. وذكّرت بتحذيره لكوريا الشمالية من "النار والغضب اللذين لم يسبق لهما مثيل في العالم"، بينما كان الهدف من هذا الهجوم، بدء المفاوضات، وهذه هي طريقة الضغط التي يتبعها ترامب.

وشبّهت الصحيفة التصعيد ضد كوريا الشمالية بحملة ترامب وكلامه ضد إيران وإرسال حاملة الطائرات، إذ يريد إيصال رسالة مفادها "هل يمكننا التحدث؟"، ويسعى للوصول إلى إتفاق جديد حول البرنامج النووي. وقالت الصحيفة إنّ هذا التباين بين ما يريده ترامب ودفع مستشاريه إلى الحرب أدّى الى إختلافات كثيرة.

وأوضحت الصحيفة أنّه بالنسبة لكوريا الشمالية، كان بولتون يقول إنّ الولايات المتحدة لن تقنع كيم جونغ أون بالتخلي عن الأسلحة النووية، وأنّ ترامب يجب أن يفكر في توجيه ضربات عسكرية لبيونغ يانغ، إلا أنّ ترامب لم يوافق، وأبعدَ بولتون لفترة وجيزة من فريقه التفاوضي.

كذلك في سوريا، بعدما فقد تنظيم "داعش" الخلافة التي كان أعلنها، قال بولتون إن القوات الأميركية ستبقى في البلاد حتى يعود آخر إيراني إلى بلاده، إلا أنّ ترامب ناقضه وأصدرَ قرارًا بانسحاب قواته.

وفي فنزويلا، كان بولتون بطل الإدارة الأميركية الرئيسي الذي يحاول تنفيذ انقلاب مدعومة من الولايات المتحدة ضد نظام نيكولاس مادورو، وعندما فشل الانقلاب، غضب ترامب وقيل إن بولتون قد ضلله بشأن فرص النجاح.

وفي إيران، شجّع بولتون منذ فترة طويلة تغيير النظام، إلا أنّ رسالة ترامب كانت مغايرة لكلام "صقر الإدارة".

وبعد هذا العرض تساءلت الصحيفة: "لماذا يبقى بولتون مستشارًا في الوقت الذي يعارض كلّ سياسات ترامب؟".

وأضافت الصحيفة أنّه في الجولة الحالية، تتهم إدارة ترامب إيران بدعم المسلحين في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فيما تتهم إيران البيت الأبيض بمحاولة تدمير اقتصادها والإطاحة بنظامها. 

وختمت الصحيفة بالقول: "إن ترامب باشر بالضغط كوسيلة لإجبار خصومه على التحدث إليه، وبمساعدة بولتون وتصعيده، نجح في الخطوة الأولى. فهل يمكنه الآن إيجاد طريقة لاتخاذ الخطوة الثانية أو الخطة ب؟".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة: ترامب ينقلب على "الصقر" ورسالته لإيران: هل يمكننا التحدث!
ترامب: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما يصبحون جاهزين واقتصادهم سيستمر بالانهيار
ظريف يرد على "تهديدات" ترامب ويصفها بـ "التبجحات"
وزير الخارجية العُماني يصل إيران في زيارة مفاجئة
قطر تفرج عن 15 صيادا إيرانيا احتجزتهم قبل تسعة أشهر
إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" اربعة أضعاف
البحرية الأمريكية: دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تسيير دوريات أمنية مشددة
محلل وكاتب سياسي امريكي لترامب: تجاهل بولتون والسعودية ولا تدخل في حرب مع ايران
قائد عسكري ايراني: قواتنا البرية تحولت الى قوة هجومية متحركة
مواقف غير مسبوقة من الجمهوريين لعزل ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك