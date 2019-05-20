الصفحة الدولية

ظريف يرد على "تهديدات" ترامب ويصفها بـ "التبجحات"


رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين (20 أيار/ مايو 2019) على التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلاده ووصفها بـ "التبجحات". وكتب في تغريدة أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب.

وأضاف ظريف في تغريدته أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران". وتوجّه إلى ترامب قائلا: "لا تهددوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام، إنه يفلح".

وهذا التصريح رد مباشر على التغريدة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران ليل الأحد على موقع التواصل الاجتماعي نفسه. وكان ترامب قد كتب في تغريدته: "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "تهديدات" من قبل إيران. كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات محتملة من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

وأطلقت الأحد قذيفة كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار مؤسسات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية. ولم تعرف الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم على الفور. وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توترا كبيرا منذ قرار ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015.

في غضون ذلك قام وزير خارجية سلطنة عُمان طهران اليوم الاثنين بزيارة إلى طهران يُعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بالتوتر الحالي. وكانت عُمان ساهمت في الماضي في التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

بيد أن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اكتفت بالقول إن الوزير العماني ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره الإيراني، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وعمان هي إحدى دول الخليج العربية التي تحافظ على علاقات جيدة مع كلا البلدين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة: ترامب ينقلب على "الصقر" ورسالته لإيران: هل يمكننا التحدث!
ترامب: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما يصبحون جاهزين واقتصادهم سيستمر بالانهيار
ظريف يرد على "تهديدات" ترامب ويصفها بـ "التبجحات"
وزير الخارجية العُماني يصل إيران في زيارة مفاجئة
قطر تفرج عن 15 صيادا إيرانيا احتجزتهم قبل تسعة أشهر
إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم "المنخفض" اربعة أضعاف
البحرية الأمريكية: دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تسيير دوريات أمنية مشددة
محلل وكاتب سياسي امريكي لترامب: تجاهل بولتون والسعودية ولا تدخل في حرب مع ايران
قائد عسكري ايراني: قواتنا البرية تحولت الى قوة هجومية متحركة
مواقف غير مسبوقة من الجمهوريين لعزل ترامب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك