انخفاض في أسعار الدولار مع إغلاق البورصات

انخفضت أسعار صرف الدولار الاميركي، في أسواق العاصمة بغداد مع الإغلاق مساء اليوم الخميس.

وتراجعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 147,800 دينار مقابل 100 دولار.

وأنخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 146,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 145,800 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 145,700 دينار مقابل 100 دولار.