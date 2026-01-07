الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط بأسعار تفضيلية

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأربعاء، ( 7 كانون الثاني 2026 )، عن إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لاستيراد النفط العراقي لمدة عام إضافي.

يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم السابقة التي انتهت بتاريخ 26 حزيران 2025، وتم تمديدها لنهاية العام الماضي.

وأوضحت الطاقة الأردنية، أنها "تسعى لتجديد مذكرة استيراد النفط العراقي بالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين".

وقالت إن: "مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 891,388 برميلًا من النفط الخام العراقي، وذلك خلال الفترة من 5 تشرين أول ولغاية 31 كانون الأول لعام 2025، استكمالًا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة وجمهورية العراق التي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول الماضي".

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول الحالي وانتهى بتاريخ 31 كانون الأول 2025.

وبتمديد الاتفاقية مع العراق يضمن تزويد الأردن بما يقارب 10 آلاف برميل يوميا بسعر يتماشى مع معدل خام نفط برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل الواحد.