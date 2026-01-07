الصفحة الاقتصادية

الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط بأسعار تفضيلية


كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأربعاء، ( 7 كانون الثاني 2026 )، عن إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لاستيراد النفط العراقي لمدة عام إضافي.

يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم السابقة التي انتهت بتاريخ 26 حزيران 2025، وتم تمديدها لنهاية العام الماضي.

وأوضحت الطاقة الأردنية، أنها "تسعى لتجديد مذكرة استيراد النفط العراقي بالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين".

وقالت إن: "مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 891,388 برميلًا من النفط الخام العراقي، وذلك خلال الفترة من 5 تشرين أول ولغاية 31 كانون الأول لعام 2025، استكمالًا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة وجمهورية العراق التي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول الماضي".

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول الحالي وانتهى بتاريخ 31 كانون الأول 2025.

وبتمديد الاتفاقية مع العراق يضمن تزويد الأردن بما يقارب 10 آلاف برميل يوميا بسعر يتماشى مع معدل خام نفط برنت الشهري مخصوما منه 16 دولارا للبرميل الواحد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأردن يجري مباحثات مع العراق لتجديد اتفاقية استيراد النفط بأسعار تفضيلية
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
سؤال بسيط على الورق: "أين جداول موازنة 2025؟"، وسؤال أكثر تعقيدًا عن شكل موازنة 2026 في ظلّ النفط الأرخص والعجز الأثقل
بقيمة 16 تريليون دولار.. العراق التاسع عالمياً في قائمة أغنى الدول بالموارد الطبيعية
استقرار أسعار خام البصرة مع تحرّكات محدودة لبرنت وتكساس
مصادر: بدء انخفاض أسعار الدولار تدريجيا أمام الدينار بعد الاجراءات الحكومية
سوق العملة: ارتفاع في أسعار الدولار متجاوزة الـ 148 الفا
شركة تعبئة وخدمات الغاز تنفي وجود أزمة في غاز الطبخ
مصرف الرشيد يعلن إطلاق اقيام سندات إعمار ( الاصدارية الثالثة )
مصرف الرافدين يعلن استرداد أكثر من 209 مليارات دينار
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك