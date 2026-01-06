بقيمة 16 تريليون دولار.. العراق التاسع عالمياً في قائمة أغنى الدول بالموارد الطبيعية

كشف موقع "Statista" العالمي المتخصص في الإحصائيات، عن قائمة أغنى دول العالم من حيث قيمة الموارد الطبيعية، حيث حلّ العراق في مرتبة متقدمة ضمن العشرة الكبار عالمياً.

وجاء العراق في المركز التاسع عالمياً، بقيمة موارد طبيعية تُقدر بنحو 16 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس الثروة الهائلة التي يمتلكها من نفط وغاز ومعادن، وقدرتها على تشكيل رافعة اقتصادية كبرى.

قائمة الدول العشر الأغنى عالمياً:

فيما يلي ترتيب الدول العشر الأولى بناءً على إجمالي قيمة مواردها الطبيعية:

روسيا: 75 تريليون دولار أميركي

أمريكا: 45 تريليون دولار أميركي

السعودية: 34 تريليون دولار أميركي

كندا: 33 تريليون دولار أميركي

إيران: 27 تريليون دولار أميركي

الصين: 23 تريليون دولار أميركي

البرازيل: 22 تريليون دولار أميركي

أستراليا: 20 تريليون دولار أميركي

العراق: 16 تريليون دولار أميركي

فنزويلا: 14 تريليون دولار أميركي

وتشكّل الموارد الطبيعية أساساً حيوياً لاقتصاد العديد من الدول، حيث تُعد الثروات المعدنية والنفطية والغازية دعامة رئيسة لتعزيز الإيرادات الوطنية، ودعم الصناعات المحلية، وتوفير غطاء مالي للمشاريع التنموية الكبرى.