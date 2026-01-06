الصفحة الاقتصادية

استقرار أسعار خام البصرة مع تحرّكات محدودة لبرنت وتكساس


سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، استقرارا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية.

ووفقا لبيانات ، فقد سجل خام البصرة المتوسط إلى 61.20 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 58.65 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +0.15 لكليهما.

وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 61.54 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 58.06 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -0.22 لكليهما.

