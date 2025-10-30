الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي : العراق البلد النفطي الوحيد بين كبار المنتجين في العالم الذي لا يمتلك صندوقاً سيادياً


قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن أرباح الصندوق السيادي النرويجي بلغت نحو 103 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يفوق إجمالي عائدات العراق النفطية خلال عام كامل.

وأوضح المرسومي في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن "قيمة أصول الصندوق النرويجي بلغت اكثر من ترليوني دولار".

ولفت إلى أن "العراق يُعد البلد النفطي الوحيد بين كبار المنتجين في العالم الذي لا يمتلك صندوقاً سيادياً" لحفظ الفوائض المالية أو استثمار الإيرادات النفطية.

والصندوق السيادي هو صندوق استثماري تملكه الدولة، يُنشأ عادة من فائض عائدات النفط أو الغاز أو الفوائض المالية الحكومية، ويستثمر في مشاريع وأصول داخلية وخارجية (مثل الأسهم، والسندات، والعقارات، والطاقة، وغيرها).

الهدف منه "ادخار الفوائض المالية للأجيال القادمة، حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط أو الأزمات المالية، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط، وتحقيق عوائد استثمارية مستقرة تُسهم في دعم الميزانية العامة مستقبلاً".

