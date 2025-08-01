الرافدين يباشر صرف الفوائد النصف سنوية لسندات إنجاز

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن بدء صرف الفوائد النصف سنوية لحملة الإصدارية الثانية من سندات (إنجاز)، حيث ذكر المصرف في بيان، أن "المصرف وضمن التزامه بتعهداته تجاه المستثمرين وتعزيز ثقافة الاستثمار في الأدوات المالية الوطنية يؤكد أن سندات (إنجاز) تعد من أكثر خيارات الادخار أماناً وربحية حيث تتيح للمواطنين والمستثمرين فرصة الحصول على عوائد ثابتة ومجزية مع ضمان حكومي بعيداً عن تقلبات الأسواق والمخاطر غير المحسوبة".

وأضاف أن "تفاصيل السندات تضم سند بقيمة 500,000 دينار بعائد سنوي 6.5% لمدة سنتين (تدفع كل 6 أشهر) وسند بقيمة 1,000,000 دينار بعائد سنوي 8.5% لمدة أربع سنوات (تدفع كل 6 أشهر)، داعياً "المواطنين لمراجعة أقرب فرع لاستلام مستحقاتهم عبر آلية سريعة ومنظمة تضمن الراحة والدقة".