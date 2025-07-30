الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يوجه الالتزام بخطة تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود


 

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، بالالتزام بخطة التجهيز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود لاستمرار تشغيل المحطات، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد ترأس جلسة هيئة الرأي السابعة التي عقدت في وزارة النفط، بحضور الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين للشركات والدوائر في وزارة النفط".

اذ أكد عبد الغني، في مستهل الجلسة، بحسب البيان، على "جملة من الموضوعات المهمة، منها أهمية استخلاص العبر من حادث حريق المركز التجاري في مدينة الكوت والاهتمام بموضوع السلامة للموظفين والمنشئات النفطية"، مشيرا إلى "ضرورة اعادة النظر بمنظومات الحريق وعدم التهاون مع موضوع مخارج الطوارئ والسلامة".

كما وجّه الوزير "ادارة القطاع النفطي والشركات بتلبية طلب اي جهة او وزارة فيما يخص المساهمة في إطفاء الحرائق من قبل فرق الإطفاء في الوزارة وتشكيلاتها، التي اثبتت فاعليتها الكبيرة في إطفاء الحرائق مؤخراً، من خلال مساهمتها في حوادث خارج الوزارة وتشكيلاتها، كما وجه بتهيئة الاستعدادات لزيارة الأربعين من جميع التشكيلات النفطية".

فيما لفت إلى أن "الوزارة متميزة كل عام في هذا الشأن من خلال تقديم الخدمات المتعلقة بالخطة الوقودية وخطة نقل وتفويج الزائرين والمساهمة ايضا بتوفير المستلزمات الخدمية الأخرى".

كذلك أشار إلى "المشاريع التي تم افتتاحها خلال الأسبوع الماضي في قطاع الغاز والنفط والمشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها في قطاع التصفية والتي كانت بحضور رئيس مجلس الوزراء والتي تمثل طفرة في تطوير صناعة النفط والغاز في البلاد وزيادة معدلات الانتاج من المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن ذلك تم افتتاح بنايات في محافظة البصرة ووضع حجر الأساس لمدرسة في البرجسية ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية للوزارة".

وبشأن تجهيز الوقود للكهرباء، وجه عبد الغني "الجهات المعنية في الوزارة بالالتزام بخطة التجهيز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود، لاستمرار تشغيل المحطات".

كما اضاف البيان، أنه "تم خلال الجلسة ايضاً مناقشة جدول الأعمال واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها وبما يدعم تحقيق تنمية الحقول والثروات النفطية".

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