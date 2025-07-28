وزارة النفط: أمين عام أوبك ووزراء طاقة سيشاركون بمنتدى بغداد الدولي للطاقة

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، ان منتدى بغداد الدولي للطاقة المقرر عقده في بغداد سيشهد مشاركة الأمين العام لمنظمة أوبك ووزراء طاقة، حيث ذكر بيان، أن "منتدى بغداد الدولي للطاقة المقرر عقده في العاصمة بغداد، يومي 6و 7 أيلول المقبل، سيشهد مشاركة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، بكلمة افتتاحية للمنتدى، كما يشارك عدد من وزراء الطاقة من دول شقيقة وصديقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات الطاقة والنفط والاقتصاد".

وأضاف، أن "المنتدى سينظم برعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وسيشهد حضوراً واسعاً لمدراء تنفيذيين من شركات نفط وطاقة عالمية رائدة، بما في ذلك شركات عاملة داخل العراق وشركات مهتمة بتوسيع شراكاتها الاستثمارية في السوق العراقية".

كما ذكر، أن "هذه المشاركة الرفيعة ستعكس المستوى الأهمية المتزايدة للعراق كلاعب محوري في سوق الطاقة الدولية، وحرص منظمة "أوبك" والدول المنتجة والمستهلكة على تعزيز الحوار والتنسيق في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على أسواق النفط والطاقة".

كذلك أوضح، أن "المنتدى يعد منصة استراتيجية لبحث قضايا أمن الطاقة، والاستدامة، والتحول الطاقوي، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تجمع صنّاع القرار مع ممثلي الشركات والخبراء الدوليين".

فيما أكدت الوزارة وفقا للبيان، أن "منتدى بغداد الدولي للطاقة، برعاية "سومو" وبمشاركة هذه النخبة من القيادات الدولية، يُجسّد سياسة الانفتاح والتعاون التي تنتهجها الحكومة العراقية، ويعزز موقع العراق في الساحة الدولية كشريك موثوق ومؤثر في مستقبل الطاقة الإقليمي والعالمي".