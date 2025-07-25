وزارة النفط تعلن الإحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) من النفط الخام بلغت (98) مليوناً و(882) الفاً و(613) برميلاً، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(698) مليوناً و(21) ألف دولار".

كما لفتت الاحصائية، الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(718) الفاً و(994) برميلاً ، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة (946) الفاً و(741) برميلاً ، أما كمية الصادرات الى الاردن فبلغت (216) الفاً و (878) برميلاً"، مبينة ان "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الاجراء الشهري".