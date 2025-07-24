وزيرة المالية: ضرورة معالجة الثغرات التشريعية والتنظيمية التي تعيق تطوير القطاع الضريبي

أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الخميس، ضرورة معالجة الثغرات التشريعية والتنظيمية التي تعيق تطوير القطاع الضريبي، إذ ذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة المالية، طيف سامي، استقبلت لجنة الإصلاح الضريبي (+ASP) بحضور عدد من المسؤولين في الدوائر المعنية".

وأضاف، أن "الاجتماع استعرض مراحل العمل الحالية ضمن برنامج الإصلاح، وآليات دعم التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبية".

كما أكدت وزيرة المالية، وفقاً للبيان على "أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة واللجنة من أجل تحديث البنية التحتية للنظام، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة المكلفين".

كذلك شددت سامي على "ضرورة معالجة الثغرات التشريعية والتنظيمية التي تعيق تطوير القطاع الضريبي، ومتابعة الإجراءات المقبلة لتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة، بما في ذلك التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات للمكلفين، ورفع قدرات الكوادر الضريبية من خلال التدريب والتأهيل المستمر".