وزارة التخطيط تعلن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر، حيث ذكرت الوزارة ،في بيان، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، يعلن الى كافة موردي ومستوردي السلع الكهربائية والسكائر الى العراق والشركات الفاحصة المرخصة ببرنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ والشركات المخولة بالفحص في المنافذ الحدودية نيابة عن الجهاز، المباشرة بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023 ( إلزام المستوردين والمنتجين العمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة أولى الموردة الى العراق والمشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (شهادة الفحص المسبق وبالحصول على شهادة علامة الجودة العراقية وفقاً للتعليمات النافذة ومعززة بشفرة شريطية (بالحصول على علامة الجودة العراقية".

كما أوضحت أن "ذلك اعتباراً من 15/9/2025 وبخلافه يتم منع دخول (السلع الكهربائية – السكائر) التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد المدة المذكورة للبضائع التي لم يتم ذكرها في الإعلان رقم 15 لسنة 2024"، منوهة بأن "القرار نافذ اعتباراً من 1/7/2024 للبضائع التي وردت في الإعلان آنفاً".