الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط تعلن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر


 

 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر، حيث ذكرت الوزارة ،في بيان، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، يعلن الى كافة موردي ومستوردي السلع الكهربائية والسكائر الى العراق والشركات الفاحصة المرخصة ببرنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ والشركات المخولة بالفحص في المنافذ الحدودية نيابة عن الجهاز، المباشرة بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023 ( إلزام المستوردين والمنتجين العمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة أولى الموردة الى العراق والمشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية (شهادة الفحص المسبق وبالحصول على شهادة علامة الجودة العراقية وفقاً للتعليمات النافذة ومعززة بشفرة شريطية (بالحصول على علامة الجودة العراقية".

كما أوضحت أن "ذلك اعتباراً من 15/9/2025 وبخلافه يتم منع دخول (السلع الكهربائية – السكائر) التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد المدة المذكورة للبضائع التي لم يتم ذكرها في الإعلان رقم 15 لسنة 2024"، منوهة بأن "القرار نافذ اعتباراً من 1/7/2024 للبضائع التي وردت في الإعلان آنفاً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط تعلن المباشرة بتطبيق نظام التتبع على السلع الكهربائية والسكائر
المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد
سوق العملة: أسعار صرف الدولار في السوق المحلي
وزارة التجارة تطلق تحديث بيانات البطاقة التموينية الالكترونية في كربلاء المقدسة
سوق العملة: الدولار يواصل التراجع في في السوق المحلي
وزيرة المالية: تقلبات أسعار النفط والخلافات مع الإقليم وراء تأخير إرسال جداول الموازنة
سوق العملة: تراجع بأسعار صرف الدولار في البورصة المحلية
مرحلة واحدة تفصل العراق عن دخول الغاز التركمانستاني حيز التنفيذ
فضيحة "كار" و"قيوان" الاقتصادية.. هل يفتح البرلمان ملف الفساد أم يُطوى بضغط النافذين؟
ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمخاوف شح الإمداد بعد هجمات العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك