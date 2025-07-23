الصفحة الاقتصادية

المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد


 

 

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، ان المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لها، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق على المقترح المقدم من وزارة التجارة بشأن إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، انسجاماً مع أهداف البرنامج الحكومي في دعم التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل".

وأضاف، أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية"، مشيراً إلى أن "المدينة ستضم منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب متطورة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، فضلاً عن أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات".

بالمقابل، أوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رياض فاخر الهاشمي، أن "المشروع يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن "المدينة ستقام ضمن المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد، وبما يسهم في تحويل العاصمة إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب".

وتابع، أن "وزارة التجارة باشرت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاستكمال المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض وإصدار الإجازات الاستثمارية تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع".

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