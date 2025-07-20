وزارة التجارة تطلق تحديث بيانات البطاقة التموينية الالكترونية في كربلاء المقدسة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، إطلاق عمليات تحديث بيانات البطاقة التموينية في محافظة كربلاء المقدسة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنها "اطلقت عمليات تحديث بيانات البطاقة التموينية في محافظة كربلاء المقدسة وذلك في إطار مشروعها الوطني للتحول الالكتروني الهادف الى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة نظام البطاقة التموينية" .

ونقل البيان عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة طالب حسن نعمة قوله: إن "عملية التحديث تتم عبر التطبيق الالكتروني المعتمد وتشمل ادخال وتدقيق المعلومات الأساسية للعائلة بما في ذلك رقم البطاقة التموينية مركز التموين وعدد أفراد الأسرة فضلا عن المستمسكات الثبوتية المطلوبة" .

وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تقويم قاعدة البيانات الوطنية للمستفيدين من نظام البطاقة التموينية وضمان وصول مفردات السلة الغذائية الى الفئات المستحقة وفق آلية الكترونية دقيقة تسهم في تقليل التكرار وتعزيز العدالة في التوزيع".

فيما دعت الوزارة المواطنين في محافظة كربلاء الى الإسراع في تحديث بياناتهم لضمان استمرار تجهيزهم بالمفردات التموينية وتجنب ايقاف البطاقة في حال عدم إجراء التحديث .