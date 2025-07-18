الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمخاوف شح الإمداد بعد هجمات العراق


واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة مدعومة بمخاوف شح الإمدادات في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة على حقول نفطية شمال العراق، فبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.92% إلى 68.16 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.89% إلى 70.14 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

كما ارتفع العقدان أمس الخميس بنحو دولار في ظل مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات بعد هجمات بطائرات مسيرة على حقول النفط في كردستان العراق والتي أدت إلى إغلاق نصف إنتاج المنطقة.

فيما لقيت الأسعار دعما من عقوبات أوروبية جديدة على روسيا استهدفت صناعات النفط والطاقة في روسيا، على الرغم من تحذيرات الخبراء من أهمية روسيا ودورها في سوق الطاقة العالمية.

كذذلك، دعم الطلب الموسمي على السفر الأسعار، ففي الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.2 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا عن العام السابق، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات، وفقا لمحللي جي بي مورغان في مذكرة بحثية.

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