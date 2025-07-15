انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 66.89 دولاراً.

فيما سجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.