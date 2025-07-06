الصفحة الاقتصادية

واشنطن تلوّح بعودة الرسوم الجمركية وبقوة


 

صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الأحد، بإن الرسوم الجمركية الأميركية ستُطبق بدءاً من الأول من أغسطس/ اب إذا لم تتوصل دول مثل تايوان والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ أوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNN أن الرسوم "ستعود بقوة" إلى المستويات المرتفعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل/ نيسان، قبل أن يعلّق تنفيذها مؤقتاً لإفساح المجال أمام المحادثات التجارية، محدداً التاسع من يوليو موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاقات.

كما أكد بيسنت ما قاله ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الجمعة، حيث أشار الأخير إلى أن "الرسوم ستبدأ في الأول من أغسطس. هذا موعد مبكر، أليس كذلك؟"، مضيفاً أنه وقّع على 12 رسالة سيتم إرسالها على الأرجح يوم الاثنين لإخطار الدول المعنية.

وكانت هذه الرسوم جزءاً من إعلان أوسع صدر في أبريل، حيث فرض ترامب حينها ضريبة بنسبة 10% على واردات من معظم الشركاء التجاريين، مع خطط لزيادتها لاحقاً على مجموعة مختارة من الدول.

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