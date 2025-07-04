البنك المركزي :استخدام البطاقات الدولية مستمر داخل العراق وخارجه دون تغيير

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، إيضاحًا عن استخدام البطاقات الدولية، مؤكدًا استمرار استخدامها داخل العراق وخارجه دون تغيير.

وذكر البنك في بيان ، أن "مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصرًا وبالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدولية القائمة مثل Visa وMastercard".

وأضاف البيان أنه "لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حاليًا".

وأشار البنك، بحسب البيان، إلى أن "هذا المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح داخل العراق"، مبينًا أن "البطاقات الدولية تبقى الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق وللمشتريات عبر المواقع العالمية".