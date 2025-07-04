استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية

لم يطرأ تغييرا على أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ عزز استقرار سوق العمل الأميركية موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، فيما يترقب المستثمرون وضوح خطط الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على مختلف الدول، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً أو 0.01% إلى 68.81 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 67.03 دولاراً.

وكان التداول ضعيفاً بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.