ارتفاع أسعار النفط إلى 72.98 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة (13 حزيران 2025)، ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات الختامية، حيث بلغ سعر خام برنت القياسي 72.98 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل المخاوف من تعطّل إمدادات النفط من المنطقة، لاسيما بعد أن طالت الضربات منشآت عسكرية قرب مناطق حيوية لعبور الطاقة، إلى جانب التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز في حال استمرت العمليات العسكرية.

وكانت الأسواق قد شهدت تقلباً حاداً خلال الساعات الماضية، وسط حالة ترقب عالمية لأي تطورات قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد أو استهداف المنشآت النفطية في الخليج.

ويتوقع محللون أن تستمر الأسعار بالارتفاع في حال توسع نطاق التصعيد أو إعلان أي من الدول الكبرى إجراءات عقابية أو عسكرية جديدة في المنطقة.