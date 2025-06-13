تأجيل انعقاد ملتقى العراق للاستثمار إلى إشعار آخر

أعلن المجلس الاقتصادي العراقي، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد ملتقى العراق للاستثمار، الذي كان من المقرر عقده يومي 14 و15 من حزيران الجاري، إلى إشعار آخر، حيث ذكر المجلس في بيان، أن "التحضيرات النهائية لعقد الملتقى قد أُنجزت بالكامل، وتم توجيه الدعوات الرسمية للضيوف من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية".

وأضاف البيان أن "قرار التأجيل جاء نتيجة للتداعيات والأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على العراق ودول الجوار، وأدت إلى إغلاق الأجواء والمطارات في عدد من الدول، بما في ذلك العراق". فيما لفت إلى أن "اللجنة المنظمة العليا قررت تأجيل انعقاد الملتقى الى إشعار آخر يتم تحديده لاحقاً".