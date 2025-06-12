استقرار أسعار النفط فوق 69 دولارًا للبرميل

شهدت أسعار النفط العالمية، استقرارًا مساء اليوم الخميس، عند 69 دولارًا للبرميل بعد أن أغلقت أمس عند 69.77 دولارًا للبرميل بالنسبة لمزيج برنت، حيث سجل مزيج برنت عند الساعة 17:05 بتوقيت بغداد من مساء اليوم 69.08 دولارًا للبرميل، بينما سجل الخام الأميركي 67.51 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قفزت مساء أمس بنحو 4% بعد أنباء طلب الولايات المتحدة من بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط سحب موظفيها غير الأساسيين.