عاجل : تنبيه عاجل ... هناك محاولات لقنوات الفتنة والبعثيين لتاجيج الوضع في العراق والمنطقة
الصفحة الاقتصادية

مصرف الرشيد يُعلن استمرار التقديم لقروض مبادرة ريادة


 

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، أن التقديم على قروض مبادرة "ريادة" مستمر على مدار 24 ساعة يومياً، من خلال تطبيقه الإلكتروني المعتمد، إذ ذكر المصرف في بيان، أن "التقديم على قروض ريادة يتم بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على التمويل".

وأوضح  ان "القروض تتراوح ما بين (1-20) مليون كحد اعلى وحسب دراسة الجدوى المتفق عليها مع مشروع قروض ريادة".

وأضاف أن "هذه الخدمة متاحة لجميع المستفيدين المشمولين بشروط مبادرة ريادة"، داعياً "المواطنين إلى تحميل التطبيق الرسمي للمصرف واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة".

ومن الجدير بالذكر أن قروض ريادة تأتي ضمن حزمة من البرامج التمويلية التي أُطلقت بهدف تمكين الشباب ودعم المبادرات الريادية وخلق فرص عمل مستدامة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصرف الرشيد يُعلن استمرار التقديم لقروض مبادرة ريادة
سوق العملة: ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وأربيل
المجلس الاقتصادي: ملتقى العراق للاستثمار سيطلق 150 فرصة استثمارية بـ12 قطاعاً اقتصادياً
بالتزامن مع صعود النفط عالميا، ارتفاع أسعار خامي البصرة
سوق العملة: أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم
هيئة الاستثمار تعلن تفاصيل أول ملتقى استثماري في العراق
عهد الجمهورية الرقمية بدأ.. العراق بلا نقد ورقي والمركزي يفرض سلطته "حاكمًا للبلاد"
شركة توزيع النفط تصدر 2.7 مليون طن من المشتقات النفطية بالربع الأول 2025
العراق يتراجع مرتبة باحتياطي الذهب العالمي
وزارة التجارة: انتهاء موسم تسويق الحنطة في الجنوب وتجاوز الكميات المتوقعة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك