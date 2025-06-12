مصرف الرشيد يُعلن استمرار التقديم لقروض مبادرة ريادة

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، أن التقديم على قروض مبادرة "ريادة" مستمر على مدار 24 ساعة يومياً، من خلال تطبيقه الإلكتروني المعتمد، إذ ذكر المصرف في بيان، أن "التقديم على قروض ريادة يتم بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على التمويل".

وأوضح ان "القروض تتراوح ما بين (1-20) مليون كحد اعلى وحسب دراسة الجدوى المتفق عليها مع مشروع قروض ريادة".

وأضاف أن "هذه الخدمة متاحة لجميع المستفيدين المشمولين بشروط مبادرة ريادة"، داعياً "المواطنين إلى تحميل التطبيق الرسمي للمصرف واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة".

ومن الجدير بالذكر أن قروض ريادة تأتي ضمن حزمة من البرامج التمويلية التي أُطلقت بهدف تمكين الشباب ودعم المبادرات الريادية وخلق فرص عمل مستدامة.