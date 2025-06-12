سوق العملة: ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وأربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، إذ ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141,700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مقارنة ب141,350 دينارا مقابل 100 دولار يوم أمس الأربعاء.

كذلك شهدت أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 142,750 دينارا مقابل 100 دولار،

في حين بلغ سعر الشراء 140,750 دينارا مقابل 100 دولار.

أمّا في أربيل، فقد سجل الدولار أيضا ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 141,850 دينارا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 141,700 دينار مقابل 100 دولار.