بالتزامن مع صعود النفط عالميا، ارتفاع أسعار خامي البصرة

شهدت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا بالتوازي مع صعود أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع سعر خام البصرة الثقيل 1،10 دولار، بما يعادل 1،78%‎‎ ليصل الى 62،93 دولارا، بينما ارتفعت أسعار خام المتوسط 1،10 دولار بما يعادل 1،70 % ‎ليصل الى 65،78 دولارا.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ترقب الأسواق لنتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تسهم في تخفيف التوترات التجارية وتعزيز الطلب العالمي على الوقود.

فيما بلغ سعر خام برنت العالمي 67،16 دولارا للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي 65،42 دولارا.