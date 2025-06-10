هيئة الاستثمار تعلن تفاصيل أول ملتقى استثماري في العراق

صرّحت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أول ملتقى استثماري في العراق، مشيرة الى أن الملتقى يحمل أهدافاً استراتيجية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ ذكر رئيس الهيئة، حيدر مكية، للوكالة الرسمية، إن "الملتقى الاستثماري المرتقب الذي تنظمه الهيئة يُعد الأول من نوعه منذ تأسيسها، ويحمل أهدافاً استراتيجية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد".

وأضاف أن "الملتقى يسعى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والبالغ عددها 141 فرصة مكتملة الموافقات الرسمية، وجاهزة لعرضها على الشركات المحلية والعربية والأجنبية"، مبيناً أن "الفرص تغطي قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، السكن، الطاقات المتجددة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، الزراعة، وغيرها".

وأضاف أن "الملتقى يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية والعربية للدخول في مشاريع البنى التحتية في العراق، بالإضافة إلى إدخال الخبرات العالمية في مشاريع نوعية، تماشياً مع قانون الاستثمار الذي يلزم بتشغيل عمالة عراقية ماهرة وغير ماهرة في المشاريع".

وأشار مكية إلى أن "الحدث سيشهد حضور أكثر من 300 جهة دولية بين دول وشركات، ما يمثل فرصة تاريخية لعرض الإمكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها العراق".