شركة توزيع النفط تصدر 2.7 مليون طن من المشتقات النفطية بالربع الأول 2025

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الاثنين، عن تصدير أكثر من 2.7 مليون طن من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ذكرت الشركة في إحصائية رسمية أن العراق صدر 2 مليون و795 ألفا و11 طنا من المشتقات النفطية بين كانون الثاني وآذار 2025.

وجاءت الكميات المصدرة موزعة على زيت الوقود بمقدار 2 مليون و539 ألفا و394 طنا، وهي كمية أقل مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حين بلغت صادرات زيت الوقود 4 ملايين و216 ألفا و145 طنا.

كما صدرت العراق مادة النفثا بكمية 242 ألفا و513 طنا، إضافة إلى تصدير 13 ألفا و104 أطنان من وقود الطائرات.

وتستخدم مادة النفثا كمنتج وسيط في صناعة البتروكيماويات، مثل تصنيع الإيثيلين وإنتاج العطور، أو في إنتاج البنزين من خلال عمليات الإصلاح والأيزومرة داخل المصافي.