الصفحة الاقتصادية

سوق البورصة: استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية


سجلت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد الثامن من حزيران 2025، استقرارا ملحوظا. حيث بلغ سعر بيع الدولار 142,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجل سعر الشراء 141,000 دينار عراقي.

أمّا في أربيل، فقد سجل سعر بيع الدولار 141,750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,500 دينار، في حين بلغ سعر البيع في محافظة البصرة، 141,750 دينار لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 141,250 دينار.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق العملات المحلية وسط استمرار حركة التداول في محافظات العراق المختلفة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة: انتهاء موسم تسويق الحنطة في الجنوب وتجاوز الكميات المتوقعة
سوق البورصة: استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية
مستشار رئيس الوزراء: العراق قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية
وزير النفط من لندن: العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء نهاية العام
ارتفاع بأسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
النائب السابق فرات التميمي يعلن عن موافقة رئيس الوزراء على مشروع تأسيس شركة “نفط ديالى”
عجز بـ 28 تريليون دينار .. اقتصادي يحصي نفقات الحكومة لعام 2024
خطة لإنعاش السياحة وجعلها مورداً دائماً للموازنة العامة في العراق
بعد تزايد حالات النصب والاحتيال .... كردستان توقف عمل شركات التداول المالي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك