سوق البورصة: استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد الثامن من حزيران 2025، استقرارا ملحوظا. حيث بلغ سعر بيع الدولار 142,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجل سعر الشراء 141,000 دينار عراقي.

أمّا في أربيل، فقد سجل سعر بيع الدولار 141,750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,500 دينار، في حين بلغ سعر البيع في محافظة البصرة، 141,750 دينار لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 141,250 دينار.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق العملات المحلية وسط استمرار حركة التداول في محافظات العراق المختلفة.