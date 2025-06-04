ارتفاع بأسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، ارتفاعاً خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات فقد سجل خام البصرة المتوسط 64.36 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 61.41 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.99 + لكليهما.

كما أظهرت البيانات أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 65.42 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.18 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.21- و 0.23- على التوالي.