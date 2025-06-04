الصفحة الاقتصادية

انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق


أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الأربعاء 4 حزيران/ يونيو 2025.

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما اتجهت اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد نحو الانخفاض ايضا، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 دينار مقابل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

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