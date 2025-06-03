الصفحة الاقتصادية

عجز بـ 28 تريليون دينار .. اقتصادي يحصي نفقات الحكومة لعام 2024


أحصى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، النفقات الحكومية للعراق لعام 2024، كاشفًا عن عجز مالي كبير بسبب الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.

وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ"فيسبوك" ، إن "البيانات المالية للحكومة العراقية لعام 2024 أظهرت أن النفقات التشغيلية بلغت 125 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار، وبلغت السلف 18 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "إجمالي النفقات مع السلف وصل إلى 168 تريليون دينار". في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية 127 تريليون دينار، بينما كانت الإيرادات غير النفطية متواضعة عند 13 تريليون دينار.

وتابع العبيدي أن "إجمالي الإيرادات بلغ 140 تريليون دينار، فيما سجل العجز المالي 28 تريليون دينار عراقي".

وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.

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عجز بـ 28 تريليون دينار .. اقتصادي يحصي نفقات الحكومة لعام 2024
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