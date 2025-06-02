بعد تزايد حالات النصب والاحتيال .... كردستان توقف عمل شركات التداول المالي

في خطوة لاحتواء الأزمات المالية المتفاقمة في كردستان، أعلنت حكومة الإقليم اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، وقف نشاط الشركات المتداولة مالياً، وذلك عقب تزايد حالات النصب والاحتيال التي طالت آلاف المواطنين.

وكشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان في تصريح صحفي أن "القرار جاء نتيجة تفاقم الخسائر التي تكبدها المتداولون، إذ تقوم بعض الشركات بجمع أموال المواطنين دون إعادتها، مما دفع السلطات إلى التدخل وفرض الحظر".

وأشار شعبان إلى أن "القرار شمل أيضاً وقف تداول الذهب والأسهم، بعد أن تحولت بعض الشركات إلى واجهات للاحتيال المالي المنظم"، موضحاً أن "الإغلاق شمل عدة شركات في أربيل والسليمانية، حيث بلغت أعداد الضحايا بالآلاف، وسط خسائر مالية جسيمة ألحقت أضراراً واسعة بالسوق المحلي وأثارت موجة من القلق الشعبي".

ويأتي هذا القرار وفقا لمتتبعين، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة ضبط القطاع المالي ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي في الإقليم.