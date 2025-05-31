وزير التجارة يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، مبينًا أن خزين الحنطة يؤمن توزيع مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية للمواطنين حتى الموسم التسويقي المقبل.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري، أجرى زيارة مفاجئة إلى محافظة الأنبار للاطلاع ميدانياً على سير الحملة التسويقية لمحصول الحنطة، في إطار المتابعة المباشرة لعمليات الاستلام من المزارعين".

وأضاف البيان، أن "الوزير تفقد المواقع التسويقية في المحافظة، والتقى عدداً من المزارعين المسوقين لمحصول الحنطة؛ بهدف الوقوف على أسباب الزخم الحاصل في عمليات التسويق واستلام الكميات".

وشدد الغريري، بحسب البيان، على" أهمية تذليل العقبات التي تعيق انسيابية العمل، موجهاً الجهات المعنية باستيعاب جميع الكميات المسوقة من الحنطة وتنظيم عملية دخول عجلات المزارعين لتسليم محصولهم بما يضمن سرعة الإجراءات ومنع التكدس".

وأكد، أن "الموسم الحالي حقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، وأن المخزونات المتوفرة تؤمن توزيع مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية للمواطنين حتى الموسم التسويقي المقبل".