الصفحة الاقتصادية

"أوبك بلس" تقرر الإبقاء على خطط حصص إنتاج النفط الحالية


 

 

قررت "أوبك بلس"، الإبقاء على خطط حصص الإنتاج الحالية، وذلك بعد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين لـ"أوبك" والدول غير الأعضاء.

وأعاد المجتمعون التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالامتثال الكامل وآلية التعويض.

واجتمع تحالف "أوبك+" افتراضياً اليوم الأربعاء لمراجعة حصص الإنتاج للعام الجاري والمقبل، قبل أن يتخذ ثمانية من أعضائه الرئيسيين بينهم العراق قراراً خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن ما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج مجدداً في يوليو.

أفاد عدد من المندوبين بأنهم يتوقعون أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها على أهداف الإنتاج طويلة الأمد للعامين 2025 و2026 دون تغيير، وهي الأهداف التي تقوم عليها القيود الحالية المفروضة على المعروض النفطي.

أما النقاش الأبرز في السوق، والمتعلق باستمرار الزيادات اليومية في الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل، والتي ارتبطت بانخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، فسيُحسم خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم السبت، وفقاً لما ذكره عدد من المندوبين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لطبيعة المداولات غير العلنية.

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