الصفحة الاقتصادية

هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد


سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء الاثنين، هبوطاً حاداً في أسواق بغداد، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 مقابل 100 دولار.

وتسجل أسعار الدولار هبوطاً حاداً منذ أيام، مقارنة مع الأسابيع السابقة التي وصل فيها سعر صرف "الورقة" إلى 152 ألف دينار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توجيه بإيقاف استيراد 5 محاصيل والسماح بنقل البيض والدجاج بين المحافظات
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
تضم العراق .. ايران تقترح تشكيل مجموعة للتنمية الاقتصادية
وزارة النفط: تعامل الشركات الأميركية مع الإقليم غير دستوري
مستشار رئيس الوزراء: القروض الصغيرة تشغل 60٪ وتدعم الاقتصاد
المالية النيابية: كتاب وزارة المالية حول العلاوات خلق فتنة بين الموظفين
سوق العملة: ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل
سوق العملة: انخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي
المالية النيابية: رواتب كردستان مرهونة بالاتفاقات وليس بمصاريف قمة بغداد
عوامل داخلية وخارجية.. اسباب انخفاض الدولار في السوق المحلية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك