تضم العراق .. ايران تقترح تشكيل مجموعة للتنمية الاقتصادية

اقترح السفير الايراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، انشاء مجموعة للتنمية الاقتصادية تتألف من دول الخليج وبلاده والعراق، وفقا لما نشرته وكالة "مهر" الايرانية شبه الرسمية اليوم الجمعة.

وقال عنايتي في كلمة القاها امام الملتقى الدبلوماسي للمحافظات في "شيراز" : "اضافة الى العلاقات السياسية , لا بد من وجود تواصل جماهيري في مختلف الميادين الاقتصادية والسياحة والتجارة " .

واضاف :" ان النظرة الامنية تتغير من التوجه الجيوسياسي الى إرساء التنمية"، مشيرا الى :" ان هذا التغير في الرؤية قد يأخذ وقتا، لكننا نشاهده بوضوح لدى دول منطقة الخليج ، وهذا التحول وفر فرصة مهمة للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وتابع عنايتي :" ان ايران والعراق يقعان في شمال الخليج ، وفي جنوبه هناك 6 دول، وهذه الدول الثماني بوسعها التوصل الى مجموعة واحدة لتنمية التعاون الاقتصادي"