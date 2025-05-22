المالية النيابية: كتاب وزارة المالية حول العلاوات خلق فتنة بين الموظفين

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، أن الكتاب الصادر من وزارة المالية بشأن فتح العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارة دون غيرهم، يُعد تمييزًا مرفوضًا بين موظفي الدولة، وقد يتسبب بفتنة داخلية بين الوزارات.

وقال كوجر في حديث صحفي إن "اللجنة المالية لم تستلم نسخة رسمية من الكتاب ولم تتحقق بعد من صحته، لكن حتى لو ثبتت صحته، فإن هذا الإجراء غير صحيح إطلاقًا، ولا يجوز التمييز بين موظفي وزارة وأخرى".

وأضاف أن "منح امتيازات لوزارة دون سواها يخلق فجوة بين الموظفين، ويشجع البعض على طلب النقل إلى وزارة المالية بحثًا عن الأفضلية"، محذرًا من أن "الكتاب – إن ثبت – سيضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة".

وأشار كوجر إلى أن "وزارة المالية ليست متميزة عن غيرها من الوزارات"، مبينًا أن "وزارة النفط، على سبيل المثال، تدخل إلى الدولة مبالغ أكبر بكثير مما تدخله المالية، وهناك وزارات تقدّم خدمات وجهدًا مضاعفًا مقارنةً بما تقدمه المالية"، حسب قوله.