الصفحة الاقتصادية

سوق العملة: ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل


 

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعا جديدا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث بلغ سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 142,450 دينارا لكل 100 دولار مقارنة ب 142,150 دينارا يوم أمس.

أمّا في الأسواق المحلية ببغداد بلغ سعر البيع 143,500 دينار وسعر الشراء 141,500 دينار لكل 100 دولار. وفي أربيل فبلغ سعر البيع 142,400 دينار وسعر الشراء 142,200 دينار لكل 100 دولار.

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