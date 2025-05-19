الصفحة الاقتصادية

سوق العملة: انخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي


شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، انخفاضا في التعاملات داخل البورصة الرئيسية والسوق المحلية، حيث سجل سعر صرف الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد 142,150 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، في حين بلغ سعر البيع في الصيرفات 143,250 دينارا، وسعر الشراء 141,250 دينارا لكل 100 دولار.

ويعد هذا الانخفاض جزءا من تحركات متقلبة في سوق صرف العملات، حيث يقترب سعر الدولار من مستوى 140 ألف دينار، وسط تأثير عوامل اقتصادية محلية وإقليمية.

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