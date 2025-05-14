الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية


 

 واصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعها في الأسواق العالمية، حيث سجل مزيج برنت 65.55 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 64.92 دولاراً.

 وبلغ سعر الخام الأمريكي 62.59 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 61.95 دولاراً.

وجاءت هذه الارتفاعات في ظل توقعات بتزايد الطلب العالمي على النفط، لا سيما من جانب الصين والهند، إلى جانب تراجع المخزونات الأمريكية وفق أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة. 

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