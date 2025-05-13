الصفحة الاقتصادية

المالية تبحث مع البنك الدولي توسيع التعاون ودعم برامج الاصلاح الاقتصادي


استقبلت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، ممثل البنك الدولي لدى العراق ايمانويل ساليناس مونوز.

وجرى ، خلال اللقاء ، بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بدعم البرامج الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية.

وناقش الطرفان، بحسب بيان للمالية ، آفاق تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، منها الطاقة والتعليم والصحة، واهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ الاصلاحات المالية والادارية، بما ينسجم مع اولويات الحكومة العراقية وخططها للتنمية المستدامة.

واكدت الوزيرة حرص العراق على تعزيز علاقاته مع البنك الدولي، والاستفادة من خبراته الفنية والمالية، فيما جدد ممثل البنك الدولي الالتزام بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ برامج الاصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

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المالية تبحث مع البنك الدولي توسيع التعاون ودعم برامج الاصلاح الاقتصادي
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