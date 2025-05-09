خبير اقتصادي يحدد "السبب الأهم" وراء انخفاض الدولار في العراق

رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، أن التقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو السبب الأهم وراء ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

وقال المرسومي في تحليل نشره، إنه: "على الرغم من أن ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرتبط بأسباب عديدة غير أني أرى بأن السبب الأهم هو التقدم في المفاوضات الإيرانية - الأمريكية".

وأضاف: "إذا ما أدت المفاوضات إلى اتفاق بين إيران وأمريكا فإن سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي سيقترب كثيرا من السعر الرسمي بينهما".

وشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ارتفاعا نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، حيث وصل سعر بيع المائة دولار الى 142000 ألف دينار.

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن الطلب على الدولار تراجع لـ3 أسباب رئيسة هي: "نجاح البنك المركزي في تمويل، وتشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود، وتسهيل حصول المسافرين على الدولار عبر البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي".