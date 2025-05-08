سوق العملة: الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار العراقي

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الدينار العراقي صباح اليوم الخميس في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث إن بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد سجلتا انخفاضا في سعر صرف الدولار ليصل إلى 142,000 دينار لكل 100 دولار

مقارنة ب 143,400 دينار سجلت صباح أمس الأربعاء.

كذلك شهدت أسعار الصرف في محال الصيرفة المنتشرة في الأسواق المحلية ببغداد انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 143,000 دينار لكل 100 دولار وسعر الشراء 141,000 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في أربيل، فقد انخفض سعر الدولار كذلك ليسجل سعر البيع 141,800 دينار لكل 100 دولار بينما بلغ سعر الشراء 141,650 دينارا لكل 100 دولار.