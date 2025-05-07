الصفحة الاقتصادية

سوق العملة: انخفاض غير متوقع لأسعار صرف الدولار


شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء تراجعا ملحوظا في أسواق العاصمة بغداد مقارنة بيوم أمس، حيث انخفض سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ليسجل 144,400 دينار عراقي مقابل 100 دولار بعد أن كان يوم أمس الثلاثاء 144,000 دينار مقابل 100 دولار.

كما شهدت محال الصيرفة في الأسواق المحلية انخفاضا في الأسعار حيث بلغ سعر البيع 144,500 دينار عراقي لكل 100 دولار في حين بلغ سعر الشراء 142,500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في أربيل أنخفض سعر الصرف ليسجل 142,750 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

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