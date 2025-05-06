الصفحة الاقتصادية

قيمة الصادرات النفطية العراقية إلى الهند تتجاوز أكثر من 29 مليار دولار


كشفت بيانات وإحصائيات رسمية اليوم الثلاثاء أن قيمة الصادرات النفطية العراقية إلى الهند تجاوزت 29 مليار دولار خلال عام 2024 ما يعكس نموا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فبحسب البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات النفطية العراقية إلى الهند خلال العام الماضي 29 مليارا و579 مليونا و961 ألف دولار مقابل تصدير 52 مليونا و284 ألفا و377 طنا من النفط الخام والمشتقات.

كما أظهرت الإحصائيات أن هذه الصادرات شهدت نموا سنويا بنسبة 15% خلال السنوات الأربع الماضية وأنها شكلت نحو 20% من إجمالي واردات الهند النفطية من مختلف دول العالم ما يعزز مكانة العراق كأحد أبرز موردي الطاقة إلى نيودلهي.

كذلك أوضحت البيانات أن النفط الخام استحوذ على الحصة الأكبر من هذه الصادرات بقيمة 28 مليارا و601 مليون و225 ألف دولار في حين بلغت صادرات الزيوت البترولية والمشتقات الأخرى مليارا و773 مليونا و204 آلاف دولار أما صادرات فحم البترول وبتومين البترول وغاز البترول فقد بلغت 223 مليونا و531 ألف دولار.

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